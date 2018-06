Virgin Tonic : Ce que le café que vous buvez dit de votre vie sexuelle

On ne plaisante pas avec le café. Si les amateurs le savent, chaque café est différent. Et si on vous disait que le café que vous buvez (si vous en buvez) peut révéler beaucoup de votre vie sexuelle ? Croyez-le ou non, c'est le cas. Tout de suite, un petit recap.

Visiblement, les amateurs d'expresso seraient de véritables bourreaux de travail, toujours surmenés. D'ailleurs, leur café noir serait surtout un moyen de se remettre d'une nuit sans sommeil (ou peu). Au lit, ils sont qualifiés d'expérimentés et excitants : "des amants accomplis et désirables, mais peu fidèles", pour citer le Bonbon.

Ceux qui aiment le latte sont des gens heureux, doux et faciles à vivre. Mais selon James et Moore (à l'origine de ce décryptage), adoucir un breuvage aussi corsé à la base serait surtout un révélateur d'immaturité.

En ce qui concerne les fans de Capuccino, il faut savoir qu'ils seraient des personnes "physiques et voluptueuses". Ils apprécient le sexe mais il faut savoir qu'ils se lassent vite - surtout si leur partenaire n'a pas énormément d'imagination.

Les adeptes du café instantané seraient des personnes "sans prise de tête et sans prétention". La routine les rassurent et, petit bémol, au lit, ils auraient tendance à garder leurs chaussettes. Fantastique.

Enfin, ceux qui ne jurent que par le café noir ont tout pour plaire : "Pudiques en public, ils peuvent se transformer en véritable volcan dans l’intimité, avec un penchant pour l’amour sauvage". Clair, simple et net.

Et vous, quel café buvez-vous ?