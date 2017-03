Virgin Tonic : Ce qu'on trouve toujours chez un célibataire !

Ah le célibat... Ca veut parfois dire qu'on vit tout seul et qu'on peut faire comme on veut quand on veut peinard chez soi ! A votre avis, qu'est-ce qu'on trouve systématiquement chez un célib ? C'est parti pour un top de vos réponses #ChezUnCélibYaToujours lancé par Camille, en top tweet ce matin. Voici aussi 10 manières d'apprécier son célibat...

#ChezUnCelibYaToujours des pâtes, des pâtes et... des pâtes — SHVTTER (@FLo_BsD) March 21, 2017

#ChezUnCelibYaToujours une boite de capotes parce qu'on saut jamais, mais elle sont périmées depuis 2014 — Elise (@MissTic22) March 21, 2017

#ChezUnCelibYaToujours la vaisselle de la semaine qui dépasse de levier! @VirginTonicOff — ???? Marjorie ???? (@marjo_nono08) March 21, 2017