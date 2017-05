Après le meilleur videobomb de l'histoire de la télévision, voici les images du papa qui a tout compris en matière de dodo ! Alors que sa petite fille n'arrête pas de pleurer, voilà Daniel Eisenman, célèbre orateur américain, qui maîtrise la situation comme personne. Oui, il suffit visiblement d'avoir recours aux vibrations de la voix alors que vous être proche de votre petit et hop, le tour est joué. Voilà l'adorable petite fille qui arrête de pleurer et prête à faire un bon dodo ! Alors si vous n'avez pas déjà essayé, on vous conseille la technique d'urgence. La preuve en images :

Une vidéo qui fait un carton sur internet avec des partages dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Forcément, un bébé qui arrête de pleurer en moins de 15 secondes dans les bras de son papa (plutôt canon), ça ne pouvait que faire craquer la planète... Sinon, pour bien dormir, voici le diffuseur d'odeurs révolutionnaire !