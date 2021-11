Virgin Tonic : Ce militaire fait le poirier sur le perron du Palais de l'Elysée (VIDEO)

Le jeudi 11 novembre dernier, le Palais de l'Elysée organisait un déjeuner à l’occasion de la célébration de l’Armistice. Un événement très important pour lequel étaient invités les porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques. Parmi ces derniers, un militaire un peu original s'est senti pousser des ailes et a littéralement fait le poirier sur le perron du célèbre bâtiment. "Non, monsieur, s’il vous plaît ! […] Vous n’êtes pas n’importe où ici. Vous vous croyez où ?" a aussitôt balancé un agent de la sécurité, qui a demandé, en vain, aux personnes présentes de ne pas capturer l’instant.

Invité au déjeuner des porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques, un militaire fait le poirier...dans la cour de l'Élysée pic.twitter.com/mirsyZr01t — BFMTV (@BFMTV) November 11, 2021

Visiblement très fier de sa petite performance, l'homme habillé en tenue officielle et la tête surmonté d'un képi, qu'il a d'ailleurs perdu dans l'affaire, a ensuite descendu les quelques marches de l'Elysée le sourire aux lèvres. Un moment totalement lunaire que même l'émission quotidien a commenté en précisant "On pensait avoir tout vu, mais là on s'y attendait pas : ce midi un militaire a fait le poirier sur les marches de l'Elysée, avant le repas des associations des anciens combattants". Aussitôt diffusé sur les réseaux sociaux, les images ont rapidement fait le tour de la toile !