Virgin Tonic : Ce lundi 5 février, c'est la journée mondiale du Nutella !

Alors qu'on vous annonçait le retour du Meilleur Jeu du Monde le 9 février, nous n'y sommes pas encore. Par contre, aujourd'hui, le 5 février, sachez qu'on célèbre officiellement le Nutella puisque c'est sa journée mondiale ! On doit cette fête à une blogueuse américaine appelé Sara Rosso, qui a eu l'idée de créer le "World Nutella Day". Considérant que le Nutella méritait d'être fêté, elle est parvenue à lancer cette idée de célébration et les gens des quatre coins du monde ont rapidement commencé à se réunir pour célébrer leur passion pour le Nutella via les réseaux sociaux !

Et dans le cas où vous ne serez pas fan du Nutella, ne vous inquiétez pas, on peut transformer le "World Nutella Day" en journée du chocolat ! En vue des promotions qui ont créé la polémique, on espère que vous avez pu profiter des prix cassés pour pouvoir en profiter aujourd'hui !