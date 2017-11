Virgin Tonic : Ce dentiste reçoit ses patients dès 5h du matin pour leur éviter de poser une RTT !

Tous les matins du lundi au vendredi, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous réveillent en douceur de 7h à 10h ! Et tous les jours, ils nous apprennent des news en tout genre pour bien commencer la journée ! Si l'on vient d'apprendre que le sms fête ses 25 ans aujourd'hui, on souhaite vous parler de Joël Masson, un dentiste pas comme les autres ! Tous les jours, ce médecin ouvre son cabinet à 5h du matin pour permettre à ses patients d'éviter de poser un jour de RTT. Il affirme : "J'arrive tous les jours avant 5h à mon cabinet pour préparer mes opérations. Je me lève à 3h30 et je viens à pied, j'habite à 3 kilomètres, ça me permet de me réveiller tranquillement."

Pendant des années, Joël Masson avait pour habitude d'ouvrir son cabinet à 7h mais lorsqu'un de ses patients lui a suggéré d'ouvrir plus tôt pour faciliter la vie des habitants du coin, le médecin a tout de suite accepté. Le créneau de 5h est désormais rempli tous les jours et celui de 6h est le plus demandé ! Joël Masson n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil et heureusement car ses journées peuvent se finir à 20h ! On souhaite remercier cet homme pour son courage, son altruisme et son humanité, bravo !