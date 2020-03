Virgin Tonic : Ce défaut est héréditaire (et on est désolé pour vous)

Si vous ne lisez pas Science et Avenir, pas de panique : le Virgin Tonic le fait pour vous. Et cette fois, on se penche sur les défauts - et non, on ne parlera pas d'Astro, promis. Par contre, il semblerait qu'un défaut soit génétiquement héréditaire...

Radin ? C'est peut-être héréditaire !

Si vous avez au moins un de vos parents qui est un peu rapiat, sachez que vous avez aussi des chances de l’être... La bonne nouvelle, c'est que l'inverse fonctionne : si vous venez d'une famille généreuse, alors vous aussi, vous le serez !