Virgin Tonic : Ce co-fondateur d'Apple n'a jamais fait fortune, découvrez pourquoi !

En août 2020, Apple devient la première entreprise privée de l'histoire à atteindre une valeur de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Une somme absolument considérable qui fait la fortune de toutes les personnes à l'origine de sa création. Ou presque. En effet, s'ils étaient trois à avoir imaginé la marque et son premier produit, ils ne seront que deux à faire fortune et à en tirer le crédit. La preuve, Steve Jobs ne parle que de lui et de son acolyte lors d'une interview pour la télévision française en 1981 : "Avec Steve Wozniak, on travaillait dans des sociétés d'électronique. Nous voulions utiliser un ordinateur individuel, ceux qui existaient à l'époque du moins. Mais on ne pouvait pas en acheter un, c'était trop cher alors on en a imaginé un." confie t-il.

Seulement voilà, Ron Wayne était lui-aussi à l'origine de la marque puisqu'il a créé le logo de la fameuse pomme croquée. S'il n'avait pas le génie informatique des deux Steve, il servait notamment à gérer les autres aspects de l'entreprises. Un travail contre lequel il était rémunéré 10% des parts de l'entreprise. Si tout aurait pu continuer normalement jusqu'à aujourd'hui, ce dernier a eu peur de perdre ses biens et a décidé, douze jours après la création de l'entreprise, de vendre ses parts à ses deux amis pour la modique somme de 800 dollars. S'il avait attendu, l'homme serait aujourd'hui l'un des plus riches du monde avec une fortune de 200 milliards de dollars.