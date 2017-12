Virgin Tonic : Camille vous offre un an de loyer, suivez la troisième émission en live !

Cette semaine est une semaine spéciale puisque Camille vous offre pas moins d'un an de loyer ! L'équipe du Virgin Tonic fera 3 auditeurs chanceux pour vous remercier de votre fidélité et un joueur sera donc tiré au sort à 7h20, 8h20 et 9h20. Hier, Manu, Mathieu et Jennifer étaient les deuxièmes gagnants et remportaient plus de 30 000 euros ! Et pour avoir une chance de gagner, il suffit de vous inscrire au 71213 en envoyant le code LOYER (2*0,65 cts + coût d’un SMS). Et quoi qu'il arrive, il y aura un gagnant : l'équipe du Virgin Tonic rappellera jusqu'à ce qu'un auditeur décroche ! Et sachez que si vous vous êtes inscrits hier ou avant-hier, vous êtes inscrits d'office pour toute la semaine !

Et en plus d'offrir un an de loyer à 3 auditeurs aujourd'hui, l'équipe a une surprise pour vous puisqu'aux alentours de 9h, Camille, Ginger, Mélanie, Clément et Nico du Bureau vous offrent la possibilité de gagner à un jeu la somme de 11990€, le montant du nouveau Dacia Duster ! Il vous suffit de nous appeler au 3916 pour tenter de remporter la mise ! GO !

Lamia vient de décrocher le téléphone et malgré la maladie, elle a répondu juste et remporte un an de loyer ! Elle repart donc avec un chèque de 7800 euros ! Cette biologiste reste courageuse et malgré cette somme gagnée, elle se rendra quand même au travail aujourd'hui ! Courage à elle et bravo ! Le prochain tirage au sort sera dans une heure, restés connectés !