Virgin Tonic : Camille, Ginger, Mélanie... quelles sont les applications favorites de l'équipe ?

Vous cherchez de nouvelles applis pour commencer la rentrée du bon pied ? Alors, prenez des notes ! Le Virgin Tonic au grand complet nous partage ses applications favorites et évidemment, il y en aura pour tous les goûts. Pour Camille, l'application à avoir n'est autre que Frigo Magic : vous ne savez pas quoi préparer pour le dîner ? L'appli vous donne les meilleures idées en s'adaptant à vos envies ! Chez Mélanie, on est plus cérébral : entraînez votre esprit avec Peak ! De quoi mieux optimiser son temps dans les transports.

Pour Ginger, rien ne vaut Amp Me. On vous explique : si en soirée vous n'avez pas d'enceintes, vous pouvez utiliser les téléphones de vos amis ! Chacun joue la musique en même temps, de quoi faire monter un peu l'ambiance. De son côté, Nico du Bureau prise Mon Petit Gazon : Avis à tous les fans de foot : vous allez pouvoir jouer pendant des heures ! Au programme, un jeu de fantasy football qui, en plus, est drôle. On valide. Last but not least, Clément : Avec Forest, restez concentré(e) tout le temps !