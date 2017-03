Virgin Tonic : Camille Combal vous offre 10 000 euros cash du 27 au 31 mars

Vous le savez, le Virgin Tonic tient à vous remercier de votre fidélité. Il y a quelques semaines, Camille Combal vous a offert un an de loyer mais la semaine prochaine, il vous réserve une surprise encore plus importante. Du 27 au 31 mars, l'équipe vous offrira non pas un an de loyer mais bien 10 000 euros en cash. Oui, vous avez bien lu : tous les jours, le Virgin Tonic vous offrira 10 000 euros.

Dès que vous entendez le signal entre le 27 et le 31/03, soyez le premier à appeler et gagnez 10.000€ !!! Il y aura 5 heureux ! #VirginTonic pic.twitter.com/aIsyw7v69z — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 20 mars 2017

Comment participer ? Rien de plus simple. Du 27 au 31 mars, le Virgin Tonic va ouvrir " la ligne des 10 000 euros". Un signal sera mis en place et ce dernier pourra tomber à n'importe quel moment entre 6h et 10h. Que ce soit pendant la pub, pendant l'émission même ou pendant la pause musicale, dès que vous entendrez le signal, il faudra vous jeter sur votre téléphone et appeler le numéro qui sera donné ultérieurement. Sachez que ce numéro est gratuit et qu'il vous mettra en contact direct avec l'équipe. La première personne qui appellera gagnera 10 000 euros. Si vous faites le calcul, le Virgin Tonic vous offrira donc 50 000 euros en une semaine. Beau cadeau, n'est ce pas ?