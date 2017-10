Virgin Tonic : Camille Combal vous offre 10 000 euros cash, suivez la deuxième émission en live !

Le Virgin Tonic continue de vous chouchouter et aujourd'hui encore, tentez votre chance de remporter 10 000 euros ! Du 23 au 27 octobre, l'équipe vous offre 10 000 euros cash tous les matins et tout ce que vous avez à faire, c'est de rester à l'écoute ! La ligne rouge est ouverte et le signal peut tomber à n'importe quel moment entre 7H et 10H (pendant les publicités, la météo etc) ! Qui succèdera à Audrey de Nice qui a été la première à décrocher son téléphone et qui a remporté 10 000 euros cash ! Vous êtes prêts ? Ca peut tomber à tout moment !

Encore 4 chances de gagner vous aussi ! N'oubliez pas, le numéro de téléphone pour joindre la ligne des 10.000€ change tous les matins ???? pic.twitter.com/QjbL4fRdTw — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 23 octobre 2017

Je croise les doigts ???????????????????????? #VirginTonic — Gwen (@gweninette73) 24 octobre 2017

et voilà c'est fait pour la Catoche ???????? qui va pouvoir aller rider! Bien joué! ta journée commence super bien! @VirginTonicOff #VirginTonic pic.twitter.com/3dqc1Aubhv — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) 24 octobre 2017

et bingo ce mardi commence bien puisque c'est gagné pour Vincent qui a son loyer de payé à 7h20! @VirginTonicOff #VirginTonic Bravooooo pic.twitter.com/VmUUjXOzzf — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) 24 octobre 2017

C'est Vincent, aide soignant courageux et matinal qui remporte 1500 euros, soit le premier loyer de ce matin ! Il a également presque failli remporter les 10 000 cash hier, mais s'est trompé d'un chiffre ! Faites comme Vincent (sans vous trompez bien sûr), et restez attentifs au signal !

Grand bonjour en direct du studio du @VirginTonicOff ! Vous allez bien ? Prêts à gagner 10.000€ ? ???? pic.twitter.com/f2Yg4WqqXI — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 24 octobre 2017

Bonjour les Copains ! On vous réveille jusqu'à 10h comme tous les matins et on a 10.000€ à vous offrir ! Il suffit d'attendre le signal ???? — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 24 octobre 2017

Aussi, en attendant le signal, Camille Combal continue de vous offrir votre loyer (à 7h20, 8h20 et 9h20). En plus de surveiller votre téléphone, vous devrez être attentif au signal de la ligne rouge ! Bientôt le premier loyer, are you ready ?