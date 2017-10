Virgin Tonic : Camille Combal vous offre 10.000 euros cash, suivez la dernière émission de la semaine !

Les meilleures choses ont une fin ! Après une semaine intense, le Virgin Tonic vous offre pour la dernière fois 10.000 euros cash. Depuis lundi, quatre gagnants se sont succédés - chacun ayant été le plus rapide à décrocher son téléphone lors du signal. Par principe, on vous rappelle la marche à suivre : Dès que le signal tombe, vous devez vous ruer sur votre téléphone pour mieux tenter de joindre la ligne des 10.000 euros. Si vous êtes assez rapide, alors vous aurez la chance de tomber sur Camille et vous serez le grand gagnant de la journée ! N'oubliez pas que le signal peut tomber n'importe quand alors restez à l'affut !

Bonne chance à tous pour le dernier tirage de demain ???? à demain les copains pour terminer en beauté cette semaine de dingue avec vous ???????????? #VirginTonic — Damien D'antonio (@DamienDantonio) 26 octobre 2017