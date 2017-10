Virgin Tonic : Camille Combal vous offre 10 000 euros cash du 23 au 27 octobre

C’était l’annonce la plus importante de cette matinée ! Camille avait promis une surprise et après deux heures d'attente, il a fini par lâcher le morceau : vous l'aurez compris, c’est le retour du Téléphone Rouge ! Du 23 au 27 octobre, tous les matins, Camille Combal vous offre 10 000€ cash ! Dès que vous entendez le signal entre 7H et 10H, soyez le premier à appeler et gagner 10 000€ ! A vos petits doigts, à votre dextérité, à votre rapidité parce que 10 000€ par jour à gagner, ça ne se refuse pas !

Comment participer ? C’est facile, du 23 au 27 octobre, la team du Virgin Tonic ouvre la ligne du Téléphone Rouge ! Dès que vous entendez le signal, vous devrez appeler le numéro des 10 000€. Il vous faudra être rapide car la première personne qui appelle passera directement à l’antenne avec Camille Combal ! Attention, le signal peut tomber à n’importe quel moment : Pendant la pub, pendant l’émission, alors pendant que vous serez sous la douche... alors tenez-vous prêts ! Evidemment, on vous communiquera le numéro dans un futur plus que proche. Alors un conseil, ne vous éloignez pas trop !