Virgin Tonic : Camille Combal descend en bus à Marseille et c'est à suivre toute la journée sur Virgin Radio le 30/06

Cela faisait plusieurs jours que Camille Combal vous le teasait dans la matinale et cette fois ci c'est officiel ! Le vendredi 30 juin aura lieu la dernière émission Virgin Tonic de la saison et pour cette occasion très spécial, l'équipe ne pouvait pas vous quitter n'importe comment. Camille a donc eu une idée géniale, celle d'organiser un Virgin Road Trip qui durerait de 6h à 21h. Camille Combal et la team du Virgin Tonic vont descendre en bus à Marseille pour rejoindre la plus grosse soirée électro de France : Electroshock !

Pendant quinze heures vous allez pouvoir suivre les aventures de Camille, Laure, Clément, Ginger et les autres à bord d'un bus qui sillonnera les routes de France pour se rendre à Marseille. Dès 21h, comme vous le savez ce sera le départ de la soirée Electroshock. C'est donc une journée exceptionnelle que vous propose Virgin Radio le 30 juin avec un double programme plus alléchant que jamais : Camille Combal et le Virgin Tonic pour animer la journée et Electroshock pour rythmer votre soirée. On aurait presque hâte que ce soit déjà la fin de saison du Virgin Tonic !