Virgin Tonic : Camille Combal de retour vendredi 25 et samedi 26 août sur Virgin Radio !

Bonne nouvelle chers auditeurs de Virgin Radio, le Virgin Tonic fait sa rentrée plus tôt que prévue ! On vous avait annoncé que l'équipe serait sur le pont le lundi 28 août au matin mais que peut être, elle serait de retour avant ! Eh bien, c'est confirmé, Camille Combal sera de retour sur l'antenne de Virgin Radio vendredi 25 et samedi 26 après-midi. Entre 12h et 16h, ce sera la rentrée avant l'heure avec la team Virgin Tonic qui vous aidera à finir vos vacances toute en douceur ! Alors que Camille Combal entame sa dernière saison en tant qu'animateur du Virgin Tonic, on était obligé de voir les choses en grand pour 2017/2018. On commence donc dès cette fin de semaine !

Pour le reste de la saison, Camille Combal, Mélanie, Ginger, Nico et Clément l'incruste vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi entre 7h et 10h. Pour la dernière saison de Camille Combal aux commandes du Virgin Tonic, Virgin Radio vous promet toujours plus de folie et de mouvements émouvants. L'équipe vous retrouve tous les matins dès le lundi 28 août !