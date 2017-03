Après l’opération 1an de loyer il y a quelques semaines, Camille Combal et l’équipe de Virgin Tonic ont décidé de se montrer une nouvelle fois très très généreux envers leurs auditeurs en leur offrant TOUS LES JOURS 10 000 euros cash du 27 au 31 mars. Oui comme ça, vous ne rêvez pas ! Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la matinale de Virgin Radio, et on voulait vous remercier de votre fidélité et de votre soutien avec ce beau cadeau sous la forme de chèque de 10 000 euros. Durant cette semaine complètement folle, c’est donc 50 000 euros qui ont été offert à cinq auditeurs très très chanceux. On revient sur ces cinq jours mouvementés qui ont fait des heureux et peut-être changé des vies !

Lundi 27 mars, c’est Jessica qui a remporté 10 000 euros cash en appelant la première le standard de Virgin Tonic après avoir entendu le signal à 9h37.

Mardi 28 mars, le signal est tombé à 8h27 et c’est Lucie qui a remporté 10 000 euros cash en dégainant son téléphone le plus rapidement !

Mercredi 29 mars, pour cette troisième journée c’est Maxime qui a remporté un chèque de 10 000 euros après que le signal soit tombé à 9h03.

Jeudi 30 mars, le signal est tombé très tôt pour ce quatrième round, à 7h45 précisément et c’est Viet-Van qui est reparti avec 10 000 euros.

Vendredi 31 mars, enfin pour la dernière journée, Lydie était notre dernière gagnante de la semaine après avoir été la plus réactive au signal de 9h31.

Bravo à tous !