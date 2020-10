Virgin Tonic : "Ca va être tout noir !", il annonce le couvre-feu avec une réplique culte de RRRrrr !!! (VIDEO)

Depuis samedi soir, de nombreuses villes françaises sont soumises au couvre-feu dès 21h afin de limiter la propagagtion de la Covid-19. A Rouen, un passant a eu l'idée géniale d'annoncer le couvre-feu dans sa ville en reprenant une réplique culte du film RRRrrr !!!. Voyez plutôt :

Ca ne dure qu'une minute mais, c'est du génie : Vincent Grongnet (membre de la troupe de théâtre Still Kiddin) déambule ainsi dans les rues de Rouen, lampe torche à la main. Il est prêt de 19h samedi soir et il répète «Ça va être tout noir» ! Et parce nombreux sont ceux qui connaissent leurs classiques, le comédien a reçu pas mal de «Ta gueule» en retour.

Avouez, vous auriez voulu avoir l'idée.