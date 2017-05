La douche nous détend ou nous réveille, ça, on le sait. Par contre, ce que l'on ne savait pas, c'est que l'eau chaude (ou tiède) nous aide à être plus productifs. Sous la douche, nous serions plus créatifs - selon la science. Le secret, c'est la dopamine. Vous le savez, pratiquer une activité sportive libère de la dopamine et nous aide à nous détendre. Eh bien, il en est de même avec la douche ! Mais alors, quel est le lien avec la dopamine et les bonnes idées ? Sachez que la dopamine intervient dans le '"processus de créativité" - comme l'explique Biba.

Bien sûr, il n'y a pas que la dopamine qui entre en ligne de compte. Quand vous êtes sous la douche, vous ne pensez à rien. Vous êtes calmes, détendus et rien ne vient vous perturber : ce qui vous laisse plus de chances d'être créatifs. Voilà pourquoi nous devrions tous prendre une douche quand nous cherchons l'idée du siècle. On ne dit pas que ça vous aidera à devenir un génie mais au moins, vous aurez de bonnes idées. Ah et surtout, n'utilisez plus de fleur pour vous laver sur la douche ! Pourquoi ? Parce que c'est un nid à Microbes.