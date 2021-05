Virgin Tonic : Pourquoi le marathon fait 42,195km ? 

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Le marathon est une course d'une distance exacte de 42,195km ! Créé à la fin du XIXe siècle à l'occasion des Jeux Olympiques d'Athènes, cette course a été imaginée en hommage à la légende de Philippidès. En effet, ce messager grec aurait couru de Marathon à Athènes, soit une distance d'environ 40 km, pour annoncer la victoire contre les Perses à l’issue de la bataille de Marathon lors de la première guerre Médique en 490 AV J.C.. Arrivé à bout de souffle sur l’Aréopage, il y serait mort après avoir délivré son message.

En 1908, pour les JO de Londres, un marathon est organisé entre Windsor et Londres. À l'époque on décide de faire partir la course près des terrasses du célèbres château. Pour l'arrivée, c'est plus compliqué car le roi Edward VII exige que l'événement se termine exactement devant la loge royale du White City Stadium. Seulement voilà, la distance est de 42,195km. Peu importe, cette distance sera désormais utilisée pour tous les marathons à cause de la famille royale qui a intrigué pour voir l'arrivée du marathon.