Virgin Tonic : "C'est qui l'patron dans cette maison ?" Votre chat, selon une étude !

Tous les matins de 7h à 10h dans le Virgin Tonic, Camille Combal et toute l'équipe vous réveillent dans la joie et la bonne humeur ! Et ce matin, on parle de vos chers et précieux animaux de compagnie, les chats ! Si une étude affirme qu'ils n'ont pas de coeur (c'est la science qui le dit), on en apprend un peu plus sur votre rapport avec votre chat. D'après le site Houzz, sur 3100 détenteurs de chats aux USA, 13% affirment que c'est leur chat qui règne chez eux ! Face à ce chiffre, c'est seulement 8% des détenteurs de chiens interrogés qui ont affirmé la même chose sur leur animal domestique.

On découvre aussi grâce à cette étude que 53% des interrogés laissent leur chat se "taper l'incrust" dans leur lit et leur sofa. Aussi, 73% des sondés ajoutent que leur chat a le droit de traîner absolument partout dans leur maison. Côté chiens, seuls 41% ont le droit de partager vos lits ! Alors, et vous, plutôt team chat ou chien ?