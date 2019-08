Virgin Tonic : C'est prouvé, les femmes ronflent autant que les hommes !

Si vous vivez en couple, alors vous savez qu'il y a UNE chose qui énerve plus que le reste - et non, ce n'est pas la télécommande ! Dormir à deux peut parfois se montrer difficile (il a d'ailleurs été prouvé qu'un être humain dormait mieux seul) et visiblement, les ronflements gênent plus que le reste. S'il est ancré dans l'esprit commun que les hommes ronflent plus que les femmes, la science est venue à leur secours : tenez-vous bien, les femmes ronflent plus que les hommes.

Visiblement, elles sont 92% à ronfler... mais seulement 68% d'entre elles l'avouent. Alors messieurs, la prochaine fois que l'on vous reproche de ronfler, vous saurez quoi dire !