Virgin Tonic : C'est prouvé, à 38 ans, l'homme devient comme son père !

Attention, tenez-vous bien ! Pour ceux qui critiqueraient leurs pères depuis des années et qui ne voudraient pas devenir comme eux, il semblerait que vous n'ayez pas le choix ! En effet, une étude britannique affirme que les hommes deviennent "vieux" dans leur tête à 38 ans. Autrement dit, c'est à cet âge là qu'ils se considèrent âgé comme leur géniteur. Attention tout de même, vieux ne veut pas dire pas drôles. Bien au contraire.

En étudiant plusieurs milliers de personnes, les scientifiques en charge de cette étude affirment qu'ils ont mis en lumières les signes qui montrent que les hommes sont passés de "l'autre côté". Parmi ces derniers, s'endormir devant la télévision figure en bonne position. On notera également le fait d'avoir une chaise dédiée sur la quelle personne d'autre n'a le droit de s'asseoir. Le jardinage prend, lui-aussi, une place de plus importante dans la vie d'un homme qui se considère "vieux". Alors, et vous, vous êtes passés de l'autre côté de la force ou pas ?