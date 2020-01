Virgin Tonic : C'est officiel, votre pass navigo de décembre sera remboursé !

Avis à tous les détenteurs de pass Navigo gênés par les grèves ! C'est désormais officiel, votre mois de décembre sera intégralement remboursé.

Votre pass Navigo sera remboursé pour le mois de décembre !

La SNCF va vous rembourser votre mois de décembre 2019 : d’ici fin janvier, vous allez pouvoir vous rendre sur Mondedommagementnavigo.fr pour vous faire entièrement rembourser. Le prix du remboursement sera d’environ 75 euros (soit le prix de l'abonnement au mois). Pour les abonnés Mon Forfait Annuel et forfait mensuel ou hebdo, l'abonnement sera à moitié prix au mois de février. Et ce n'est pas tout ! Bonne nouvelle pour les 4-11 ans, ils auront dès septembre un passe Navigo à 24 euros par an ( au lieu de 350eu maintenant).