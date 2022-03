Virgin Tonic : C'est officiel, la Star Academy va faire son retour sur TF1 !

Céline Dion, Mariah Carey, Pink, Fergie, Anastacia, Puff Daddy… Ces artistes mondialement connus ont tous un point commun à savoir qu'ils se sont produits sur le plateau de la Star Academy. Diffusée de 2001 à 2008, cette émission de télé réalité musicale diffusée sur TF1 puis sur NRJ12 s'est inscrite dans le patrimoine audiovisuel francophone comme l'une des plus mythiques de ces dernières décennies. Porté par des dizaines de candidats, dont certains deviendront de grandes stars de la chanson, le programme s'étendait alors sur plusieurs mois, comportant ainsi des émissions quotidiennes et des primes tous les week-ends. Le principe ? Une poignée de candidats triés sur le volet étaient sélectionnés pour séjourner pendant plusieurs mois dans une "Academy" où ils recevaient des cours afin de peaufiner leur style artistique.

Boudée de la nouvelle génération qui préfère désormais des programmes tels que The Voice ou Nouvelle Star, la Star Academy va peu à peu disparaître de nos radars. Mais ça, c'était avant que la première chaîne ne décide de relancer ce programme mythique. En effet, comme l'a annoncé Le Parisien ce mardi 29 mars, une nouvelle formule qui conservera une quotidienne et les prime time devrait voir le jour dans les mois à venir. Pour la présentation, c'est l'indétrônable Nikos Aliagas qui devrait de nouveau reprendre ce rôle. En revanche, pour ce qui est du casting des profs, il devrait être entièrement renouvelé. Aucune information concernant le lieu de tournage n'a été confirmée. Il se pourrait que le château de Dannemarie-les-Lys soit de nouveau sollicité pour les trois mois de tournage. Pour rappel, les 20 ans de l'émission avaient réuni plus de 4 millions de téléspectateurs lors de ses émissions hommage il y a quelques mois.