Virgin Tonic : C'est officiel, Friends est de retour !

Vendredi soir, toute la planète Instagram a explosé. La raison ? Une seule et unique photo postée sur les comptes Instagram des six acteurs. Tenez-vous bien, le casting annonce enfin une réunion officielle ! Du moins, c'est que ce semble vendre la plateforme HBO Max - dont l'inauguration aura lieu en mai prochain. Pour l'heure, aucune information concernant cette fameuse réunion n'a filtré. Mais, on a quelques hypothèses !

D'abord, il y a peu de chance pour que le casting ne tourne un nouvel épisode. On pourrait plus parler de talk show : Ce sera tourné dans les studios Warner Bros de la série, à Burbank, près d'Hollywood, là où sont conservés les décors d’origine du café Central Perk... on peut s'attendre non pas à une interview du casting mais une interview du casting.

Patience, d'autres informations devraient suivre !