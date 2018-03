Virgin Tonic : C'est officiel, Beyoncé et Jay-Z seront en concert en France !

La rumeur a couru pendant longtemps : Beyoncé et Jay-Z de retour en France ? On y croyait dur comme fer mais sans confirmation, difficile de vraiment commencer à se réjouir. Mais cette fois, c'est la bonne : Beyoncé et Jay-Z viendront bel et bien jouer au Stade de France dans le cadre de leur On The Run Tour 2. Pas moins de deux dates ont été programmées sur le territoire. D'abord, ils seront au Stade de France le 14 juillet 2018 (y a t-il une meilleure façon de célébrer la Fête Nationale ?). Ensuite, ils seront à Nice (à l'Allianz Riviera) le 17 juillet.

En ce qui concerne les places, elles seront mises en vente dès le 19 mars prochain (notez que des pré-ventes sont prévues pour le 14 mars). Côté budget, il va falloir mettre le prix : les prix oscillant entre 95 euros et 139 euros, on vous conseille de taper dans votre compte épargne ! Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le couple Carter ?