Virgin Tonic : C'est le jour de la planète, prenons-en soin ! (VIDEO)

Plus que jamais, il nous faut prendre soin de la planète. En ce Earth Day (Soit, Jour de la Terre),ne serait-il pas temps de faire le bilan ? Que faisons -nous pour préserver la planète ? Que pouvons-nous faire, à notre échelle ? Vous le savez, commencer par réduire et recycler nos déchets serait un bon début. Pour sensibiliser le plus d'internautes possible, Jour de la terre France a notamment publié un petit clip dans lequel des animaux se chargent de collecter nos déchets...

Parce qu'il n'est jamais trop tard pour mettre une pierre à l'édifice, commencez dès aujourd'hui à faire de petits geste pour la planète !