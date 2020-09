Virgin Tonic : C'est la rentrée pour 12,4 millions d'élèves !

Premier jour de septembre, premier jour d'école. Près de 12,4 millions d'élèves s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école - après des mois de confinement. Parce que le virus circule encore et toujours, le masque sera obligatoire pour les élèves et ce, dès le collège. Mais le gouvernement reste optimiste en espérant une rentrée "la plus normale possible". Selon Jean-Michel Blanquer (Ministre de l'Education), c'est une rentrée "bien préparée" qui s'annonce.

premier jour de rentrée

Au programme de cette rentrée, la distanciation sociale et surtout, quelques règles à respecter. « Normalement, il ne manquera pas d'enseignants dans les classes », a rassuré Jean-Michel Blanquer. Si enseignants vulnérables ne peuvent être présents, ces derniers seront remplacés.

C'est une rentrée particulière qui s'annonce mais qui, normalement, devrait bien se dérouler.