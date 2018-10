Virgin Tonic : C'est la Fashion Week et on a trouvé LA tendance à ne pas manquer !

Que vous aimiez la mode ou non, que vous la suiviez ou pas, vous avez déjà forcément été confronté(e) à la Fashion Week. Mine de rien, c'est sur cette toute petite semaine que les tendances de la prochaine saison sont définies. Et justement, en parlant de tendance, on a trouvé celle qu'il ne fallait absolument pas manquer. Tenez-vous bien, les santiags font leur grand retour ! Et on vous le promet, vous aurez plus de classe que Walker Texas Ranger ou Taylor Swift en 2009.

Il n'y a pas si longtemps, on vous parlait de la tendance de la salopette qui faisait son grand retour chez les hommes. Cette fois, on enchaîne donc avec la santiag. Alors on préfère vous prévenir, mieux vaut éviter le total look "cow boy". Non, vous n'avez pas envie de ressembler à Woody de Toy Story.