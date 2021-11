Virgin Tonic : Buzz L'éclair a son propre film et la bande-annonce est sensationnelle (VIDEO)

C'est l'un des personnages les plus cultes de l'univers Disney : Buzz L'éclair, acolyte de Woody dans Toy Story depuis 1996 aura son propre film. Et vous allez voir, ce nouveau long-métrage vaut le détour : pour preuve, sa bande-annonce est la plus marquante de ces derniers jours.

L'été prochain, vous pourrez ainsi découvrir les aventures de Buzz. Mais attention, pas du jouet ! Vous le savez sûrement, l'objet offert à Andy dans le premier volet, n'est autre qu'un jouet inspiré d'un véritable personnage. La bonne nouvelle pour les fans de la firme aux grandes oreilles, c'est que la version originale verra l'acteur Chris Evans prêté sa voix au personnage culte. En France, cela ne sera pas Richard Darbois (qui a l'habitude de doubler Buzz L'éclair) mais, cela ne suffira pas à nous maintenir loin des salles de ciné pour aller voir cette petite pépite. Le bonus ? La musique de David Bowie en fond.

Rendez-vous à l'été 2022 pour découvrir la mission spatiale de Buzz L'éclair !