Virgin Tonic : Burn After Writing, le livre cathartique qui cartonne en librairie

Si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, alors peut-être avez-vous défiler ce livre qui, depuis quelques semaines, cartonne en tête des ventes : Burn After Writing est de loin le livre le plus cathartique que vous trouverez en ce moment et on ne va se mentir, en cette période d'introspection forcée, on en aurait bien besoin. Le principe est simple : remplir le livre, répondre à un immense questionnaire et apprendre à mieux se connaître. Une fois que le livre est terminé, une fois que vous avez tout déposé sur le papier, vous seul(e) pouvez décider de son avenir : le brûler une bonne fois pour toutes ou bien, le garder.

Burn After Writing par Sharon Jones

Burn After Writing est à retrouver en librairie ou en ligne et vous allez voir, ça fait du bien.