Virgin Tonic : Burger King lance un burger pour fêter le retour de Benzema

Les rumeurs voulaient que Karim Benzema fasse son grand retour en équipe de France pour l'Euro 2021. Et justement, quelques heures avant l'annonce du sélectionneur, l'excellent Community Manager de Burger King a lancé une promesse : “Si Benzema revient en équipe de France, on lance un burger veggie. il n'y a que les **** qui ne changent pas d'avis"... évidemment, ce simple tweet n'est pas passé inaperçu : de nombreux internautes ont célébré la promesse, clamant qu'il était temps ("enfin !", a t-on pu ainsi lire).

Si Benzema revient en Equipe de France, on lance un burger veggie. Il n'y a que les **** qui ne changent pas d'avis. — Burger King France (@BurgerKingFR) May 18, 2021

“'Allo la R&D, c’est possible d’avoir un burger Veggie en urgence ?' #BK #BK9”, a ainsi lancé la chaîne de fast food quelques minutes après l'annonce. "La promesse devrait donc être tenue et les commentaires des internautes sont dithyrambiques et enjoués : ils veulent absolument que leur marque favorite de burgers propose enfin de manière durable un burger sans viande, ce qui est déjà le cas de nombreuses enseignes qui proposent des burgers", peut-on lire dans les colonnes de GQ...

Patience, ce nouveau Burger ne devrait plus tarder !