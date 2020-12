Virgin Tonic : Britney Spears s'est inspirée d'Alexandre Dumas pour l'un de ses titres !

"My loneliness is killing me, I must confess I still believe" chantait Britney Spears dans Baby, One More Time, sorti en 1998. Devenue l'un des titres les plus connus de la fin des années 90, cette chanson lancera la carrière de celle que l'on surnomme désormais la princesse de la Pop. L'album s'écoulera à plus de 8 millions d'exemplaires. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est que l'une des phrases du célèbre hit est directement inspirée d'Alexandre Dumas dans son roman Le Comte de Monte-Cristo. En effet, l'homme a écrit "Ma solitude me tue, j’avoue que je continue de croire", qui se traduit en anglais par le célèbre couplet de l'interprète de Everytime. Écrites par le suédois Max Martin, les paroles de Baby One More Time deviendront iconiques. Quant au titre, il sera élu à la la 25e place des 100 meilleures chansons pop de tous les temps selon le magazine Rolling Stone.