Virgin Tonic : Brigitte Macron sera bientôt dans une série signée France 2 !

Avant toute chose, sachez qu'évidemment, elle ne sera que Guest-Star. Brigitte Macron va jouer son propre rôle dans Vestiaires, la mini-série diffusée sur France qui sensibilise au handicap. "Cet épisode, d'une durée de trois minutes, sera diffusé ce samedi sur la Deux, à 20h45", précisent nos confrères de BFM TV. Notez que la première dame portera son fameux tailleur bleu, celui qu'elle portait lors de la passation de pouvoir entre François Hollande et son mari Emmanuel Macron.

"On a su qu'elle est très fan de la série. Puisqu'elle aime, on va lui demander de jouer avec nous", a expliqué Adda Abdelli (auteur et comédien dans la série depuis près de huit saisons). Si la première dame s'est d'abord montrée réticente ("Je ne sais pas faire ça", aurait-elle avoué), elle a fini par accepter d'apparaître dans la série pour défendre une cause qui lui tient à coeur. Pour découvrir Brigitte Macron dans Vestiaires, rendez-vous samedi soir sur France 2 !