Virgin Tonic : Brad Pitt et Angelina Jolie commercialisent leur propre huile d'olive

C'est l'une des relations médiatiques qui aura fait couler beaucoup d'encre. Après plus de dix ans ensemble, l'emblématique couple Brad Pitt et Angelina Jolie ont mis fin à leur mariage. Si depuis, la belle actrice semble partager une intimité avec l'acteur et chanteur Jared Leto, Brad Pitt lui, aurait repris contact avec son ex-compagne, Jennifer Aniston. Entre toutes ces rumeurs, une seule chose est certaine : Brad Pitt et Angelina Jolie viennent de commercialiser leur propre huile d'olive !

Malgré leur divorce, l'ancien célèbre couple n'a pas renoncé à leur domaine, le Château Miraval, situé dans le Var. Alors qu'un rosé d'appellation Côtes de Provence avait déjà été commercialisé et s'était octroyé les félicitations de la critique, les deux acteurs viennent de commercialiser leur propre huile d'olive. "Il y en a sur 12 hectares et maintenant qu'ils ont 12 ans d'âge, on a sorti une huile extra-vierge 100% bio", a indiqué à l'AFP le vigneron Charles Perrin. La production reste restreinte, avec seulement 10.000 bouteilles de 50 cl, en vente depuis ce mois-ci au prix de 29 euros. Voilà, vous savez tout !