Virgin Tonic : Brad Pitt en couple avec Charlize Theron ?

D'accord, ce n'est pas non plus l'information qui changera le monde. Mais dans le Virgin Tonic, on a un petit côté people. Oui, on aime bien savoir comment vont Justin Bieber et Selena Gomez (nos coeurs saignent de ne plus les savoir ensemble), et oui, on aime aussi se pencher sur la famille royale d'Angleterre et ses noms de code. Mais ce matin, on se penche sur une autre grosse star d'Hollywood, Brad Pitt. Après son divorce avec Angelina Jolie, l'acteur s'est fait discret. Les rumeurs le voulaient avec Julia Roberts (oui, oui) mais tenez-vous bien, il aurait bel et bien une petite-amie... Brad Pitt et Charlize Theron ? C'est la rumeur qui coure ! "Ça fait presque un mois maintenant qu'ils se voient. Ils sont amis depuis quelque temps déjà - c'est d'ailleurs Sean Penn |l'ex-mari de Charlize Theron, ndlr] qui est à l'origine de leur rencontre - mais les choses ont évoluées", aurait ainsi confié une source proche du "nouveau" couple à The Sun.

Brad Pitt en couple avec Charlize Theron ?

"Brad est arrivé au Château, a changé de tenue et a retrouvé Charlize dans un coin du bar. Elle buvait un cocktail à la vodka et lui de l'eau. Ils étaient très tactiles et Brad avait son bras dans le dos de Charlize. À un moment, il lui a même fait un clin d’œil. Brad avait vraiment l'air détendu, ils semblaient très heureux", aurait t-elle poursuivi. Alors on vous rassure, mieux vaut ne pas pendre tout cela pour argent comptant. Mais un nouveau couple à Hollywood ? On est totalement pour !