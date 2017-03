Virgin Tonic : Brad Pitt à nouveau en couple et vous allez être surpris !

Depuis son divorce avec Angelina Jolie, Brad Pitt se consolerait dans les bras... de Sandra Bullock ! Selon le site australien New Idea, la relation secrète jusqu'ici deviendrait très sérieuse. L'actrice de 52 ans, récemment du photographe Bryan Randall se serait rapprochée naturellement de l'acteur. "On peut dire qu’ils ont toujours eu de l’affection l’un pour l’autre", a confié une source. "Ils ont toujours évolué dans le même cercle d’amis, mais ce n’était jamais le bon timing". Ce n'est autre que George Clooney qui aurait joué les entremetteurs : "C'est George qui a organisé un rendez-vous à Brad avec Sandy. George et Brad sont amis depuis des années, et discutent beaucoup ces derniers temps, et Sandy est proche de George".

Brad Pitt et Sandra Bullock

Si cette rumeur a fait l'effet d'une bombe sur la planète people, elle en contredit une autre ! Selon Enews, Brad Pitt et Angelina Jolie se seraient revus au Cambodge lors du tour­nage "First They Killed My Father." Pour passer du temps ensemble avec les enfants ? Pas moyen de le savoir... Surtout qu'Angelina Jolie serait en couple avec Jared Leto. Affaire à suivre donc !