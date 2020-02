Virgin Tonic : Boulevard des Airs, Calvin Harris... on a le Top 5 des titres les plus diffusés à la radio en 2019 !

Quels sont les titres les plus passés en radio en 2019 ? Grâce à la SNEP, on a la réponse ! De Calvin Harris à Boulevard des Airs, place au classement !

#5. Pedro Capo feat. Farruko • Calma (Remix)

#4. Boulevard des airs feat. Vianney • Allez reste

#3. Lewis Capaldi • Someone you loved

#2. Ed Sheeran & Justin Bieber • I don't care

#1. Calvin Harris feat. Rag ‘N’ Bone Man • Giant

Angèle tient deux titres (“Tout oublier” et “Balance ton quoi") en 8 et 9 ème position dans le classement. Clara Luciani, elle, arrive 11ème avec “La Grenade” ! Et vous, quel morceau avez-vous le plus écouté en 2019 ?