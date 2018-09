Virgin Tonic : Booba et Kaaris se battent à Orly, ce couple manque de rater son mariage !

Oui, Booba et Kaaris ont fait l'actualité pendant quelques semaines suite à leur bagarre à Orly cet été. Les deux rappeurs seront jugés aujourd'hui au tribunal de Créteil mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui intéresse le Virgin Tonic. En fait, on préfèrerait revenir sur la mésaventure rencontrée par Romain et Nezha qui, ce jour fatidique du 1er août, ont bien cru qu'ils rateraient leur propre mariage. On vous explique : le 1er août dernier donc, Romain et Nezha se préparent à s'envoler pour Lisbonne, là où ils ont prévu de se marier deux jours plus tard. Le souci, c'est que suite à cette bagarre entre Booba et Kaaris, leur avion a été annulé : « Dans la cohue, j’ai vu le moment où nous ne pourrions pas décoller alors qu’on se mariait deux jours après, qu’on devait encore gérer les derniers préparatifs. Et surtout, nous devions accueillir tous nos amis et notre famille y compris certains venant du Japon… », a expliqué Romain au Parisien.

Lorsqu'ils sont arrivés sur place, les futurs mariés n'ont pas compris tout ce qui se passait : « Nous étions à 30 m et j’ai appris ce qu’il se déroulait via des textos d’amis qui eux étaient à des kilomètres ». Il poursuit : « Nous étions des centaines à arriver en même temps, provoquant un goulot d’étranglement à la sécurité. Les agents nous ont confié qu’ils n’avaient jamais vu un tel bordel ». Plus de peur que de mal puisque, heureusement, le couple (et ses invités) étaient sur place à temps pour le mariage !