Virgin Tonic : Bonne nouvelle, Vianney débarque au cinéma !

Décidément, Vianney ne s'arrête jamais. Le chanteur enchaîne : son deuxième album est un succès, il s'est lancé dans une tournée des zéniths et en juin prochain, il se produira à l'AccorHotels Arena. Aussi, on ne compte plus ses collaborations : la dernière en date n'est autre que La Même, avec Maître Gims. Mais visibement, les vacances, ça ne sera pas pour maintenant ! Vianney a posté une photo sur les réseaux, dévoilant au passage qu'il faisait ses premiers pas au cinéma.

Fanny Ardant dans le rôle de ma mère _____

Mon 1er film, mon 1er rôle, et ça m’amuse trop ????????????❤️???? pic.twitter.com/KyUD0ikt83

— Vianney (@VianneyMusique) 27 avril 2018

Dans ce nouveau projet signé Diane Kurys (intitulé Ma Mère est Folle!), Vianney donnera la répolique à Fanny Ardant (qui interprètera le rôle de sa mère). Mais Patrick Chesnais sera également de la partie - tout comme Arielle Dombasle. Mais avant de le voir à l'écran, il faudra patienter un peu !