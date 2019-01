Virgin Tonic : Bonne nouvelle, Tom Cruise annonce deux volets pour Mission Impossible !

Accrochez-vous, Ethan Hunt est de retour ! C'est en tout cas ce qu'ont annoncé Tom Cruise et le réalisateur de "Fallout" sur les réseaux sociaux. Le célèbre agent fera son grand retour sur les écrans non pas le temps d'un volet, mais de deux. Oui, Mission Impossible 7 et 8 sont en prépatation. En ce qui concerne la production, ce sont les studios Paramount Pictures qui seront aux commandes du septième et du huitième épisode de "Mission Impossible". Notez qu'ils sortiront respectivement en 2021 et 2022.

Voilà qui devrait ravir les fans d'adrénaline ! Si Mission mpossible nous a accompagné pendant des années, visiblement, ce n'est pas terminé. Il faudra cependant attendre un peu (2021, c'est loin) mais Eh, on prendra ce qu'on nous donne ! Et puis, côté sorties, en 2019, on ne devrait pas être déçus. D'ailleurs, en parlant de ça, il se pourrait que Lady Gaga soit de retour au cinéma dans un nouveau projet...