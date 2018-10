Virgin Tonic : Bonne nouvelle, on a la technique pour ne plus avoir mal aux pieds en talons !

Alerte à toutes les femmes qui ne supportent plus leurs talons ! Dans le Virgin Tonic ce matin, on vous donne l'ultime technique pour mieux vivre en talons et plus, elle est signée des soeurs Kardashian. Pour éviter toute douleur sur la plante des pieds, Cosmopolitan vous conseille ainsi de scotcher vos troisième et quatrième orteils. On vous l'accorde, dit comme ça, ça ne fait pas envie mais, ça marche !

la technique pour vivre en talons !

Mais alors, pourquoi scotcher ces deux orteils en particulier ? Tout simplement parce qu'"entre ces deux doigts de pied se situe un nerf un peu ronchon qui n’aime pas tellement être compressé par le port de talons hauts", explique le média Mademoizelle. Ainsi, "le sparadrap atténuerait cette pression". Alors si vous voulez danser jusu'au bout de la nuit perchées sur vos talons, il ne vous reste qu'à acheter du sparadrap !