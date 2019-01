Virgin Tonic : Bonne nouvelle, les tournages d'Avatar 2 et 3 sont bouclés !

A moins d'avoir vécu dans une grotte, vous ne pouvez pas être passé(e) à côté du phénomèe Avatar. Et la bonne nouvelle, c'est que 10 ans après la sortie du film culte, la production a décidé de rempiler avec deux nouveaux volets qui, sachez-le, ont déjà été tournés. Pour rappel, il y a deux mois, James Cameron en personne avait annoncé le retour d'Avatar sur gand écran via Twitter : « Nous sommes en train de filmer quelques cascades, mais notre casting principal a bouclé ses scènes : Sam (Worthington), Zoe (Saldana), Sigourney (Weaver), Stephen Lang, Kate Winslet. Ils ont fini et ils nous ont livré des performances incroyables. Je suis incroyablement fier de leur travail sur ces films », avait-il déclaré.

Avatar revient !

« Un jour, je travaillerai sur des scènes d’Avatar 2, le lendemain, je travaillerai sur des scènes du 3 […]. En fait, je ne me concentre pas que sur Avatar 2. Sur le 2, 3, 4 et 5 également. C’est exactement comme cela que je l’aborde », avait-il aussi déclaré Cameron. On vous l'accorde, difficile de s'y retrouver. Pour l'heure, Disney n'a pas encore donné son feu vert pour les tournages des volets 4 et 5. Mais on peut toujours patienter en se réjouissant de l'arrivée imminente des chapitres 2 et 3 !

Côté dates, on attend Avatar 2 pour le le 18 décembre 2020 et Avatar 3 pour le le 17 décembre 2021. Décidément, les fans de cinéma sont gâtés : cette semaine, on parlait également du retour de Mission Impossible.