Virgin Tonic : Bonne nouvelle, les jeux vidéos seraient bons pour la santé !

A vingt-quatre heures à peine de la sortie de la Playstation 5, une étude dévoilée par l'Université d'Oxford ne pouvait pas nous rendre plus heureux : sachez-le, les jeux vidéos seraient bon pour la santé mentale ! Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous jouez près de quatre heures par jour, vous vous sentirez plus heureux qu'une personne qui ne le fait pas... vous l'aurez compris, il n'y a donc aucun lien négatif entre le bonheur et le temps passé sur une console. En réalité, les interactions parfois initiées par les jeux vidéos contribueraient à notre bonheur. On vous explique.

Les jeux vidéos seraient bons pour la santé !

Dans un jeu comme Animal Crossing par exemple, un joueur sera en contact avec des personnages créés par d'autres joueurs. De cette façon, ils se constituent une communauté qui les rend heureux. Alors la prochaine fois que l'on vous reproche de passer trop de temps sur votre console, vous saurez quoi répondre !