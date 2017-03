Virgin Tonic : Bonne nouvelle, les glaces M&M's arrivent !

Il n'y pas si longtemps, l'équipe avait hâte que l'été arrive. Le printemps pointe à peine le bout de son nez et déjà, on prie pour que la saison des glaces arrive. Et en parlant de glaces, sachez que les glaces M&M's deviendront bientôt une réalité. Et rien que pour ça, on a hâte qu'il fasse 40 degrés. Les bâtonnets M&M's et Maltesers (c'est l'autre bonne nouvelle) seront commercialisés dès le mois d'avril et si c'est une grande nouvelle pour vous, sache que c'est "la plus grosse innovation de Mars en quinze ans sur le marché de la glace", selon les Echos.

« Il a fallu trois ans de recherche et développement pour réussir les inclusions des éclats de M&M's dans l'enrobage des glaces et dans les glaces. On a fait beaucoup d'efforts pour préserver le goût des M&M's aussi bien chocolat que cacahuète dans les bâtonnets », explique Lionel Trapet, directeur marketing chez Mars Chocolat France. Côté prix, vous pourrez acheter 4 bâtonnets pour la modique somme de 3,49 euros. Imaginez le nombre de boîtes que vous allez pouvoir acheter si vous gagnez les 10 000 euros cash offerts par le Virgin Tonic entre le 27 et le 31 mars...