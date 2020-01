Virgin Tonic : Bonne nouvelle, la Nintendo Switch Pro 4K arriverait plus vite que prévu !

Avis aux fans de jeux vidéos ! Si vous aussi, vous attendez la sortie de la Nintendo Switch Pro 4K, sachez que selon certaines rumeurs, cette dernière pourrait bien arriver plus vite que prévu. Mieux, elle pourrait débarquer mi 2020.

Elle arrive !

Après les annonces de sorties de la PS5 et de la Xbox série X en fin d’année prochaine, c’est au tour de la Switch de teaser un nouveau modèle. La Switch Pro sera équipée d’une nouvelle coque faite en alliage de magnésium. Elle aura l’air moins “plastique” et, petit bonus, cette nouvelle version sera plus puissante. Côté prix, préparez vous à débourser 390 euros.

Patience !