Pendant que certains ne jurent que par les nouvelles consoles portatives, d'autres préfèrent se la jouer vintage. En matière de jeu, les anciennes Game Boy et autres Nintendo 64 ont fait leur grand retour et les puristes seront ravis d'apprendre que la Mega Drive va bientôt faire de même. La nouvelle Mini Megadrive sera disponible dès le 15 septembre ! La société AtGames s'est décidée à redonner ses lettres de noblesse à cette console vintage et le moins que l'in puisse dire, c'est qu'on va prendre un coup de vieux ! Mais pour la bonne cause.

La Mega Drive revient !

La Mini mega drive est donc disponible en pré commande sur le site de Reference Gaming et son design devrait coller à celui de la console d'origine. Côté jeux, "85 jeux seraient également inclus dans la console, mais attention, dans la liste (non définitive) publiée par Reference Gaming, une quarantaine d'entre eux semblent inconnus du catalogue de la Megadrive et ont toutes les chances d'être de simples homebrews", explique le site Les Numériques. Mais pour vous donner une idée du projet qui se profile, voici ce qu'il faut savoir :

85 jeux inclus

Inclut deux manettes sans fils 2.4G

Port HDMI

Ecran HD 720P

Design de la version originale

Avouez, ça fait envie ?