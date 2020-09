Virgin Tonic : Bonne nouvelle, la cour de récré non genrée débarque dans les écoles

Si vous avez vécu vos années collège et lycée au cours de ces dix dernières années, alors peut-être avez-vous remarqué une chose : le plus souvent, le terrain de foot occupé par les garçons mange l'espace dédié aux élèves. Et justement, en cette rentrée 2020, de nombreux établissements ont choisi de redonner aux filles l'espace qui leur revient de droit. L'idée lancée à Trappes s'est déplacée un peu partout en France ( Lyon, Rennes, Bordeaux, Grenoble ou encore la Gironde). Visiblement, la tendance va s'étendre sur tout le pays - pour le meilleur.

Des cours non genrées

L.'on doit cette initiative à la géographe bordelaise Edith Maruéjouls, "fondatrice du bureau d’études Arobe (Atelier recherche observatoire égalité)", explique le Monde. Depuis dix ans, elle accompagne les collectivités dans leurs démarches d'égalité. 2020 sera ainsi l'année de l'égalité dans les cours de récré - l'occasion pour les élèves de plus se mélanger et (on l'espère) de faire tomber quelques barrières.