Virgin Tonic : Bonne nouvelle, Fais pas ci Fais pas ça revient pour un prime exceptionnel !

Fans des Lepic et des Boulets, on a une bonne nouvelle pour vous ! Les deux familles vont faire leur grand retour sur France 2 - trois ans après l'arrêt de la série ! Fais pas ci fais pas ça sera de retour à Noël pour un épisode exceptionnel. « On a déjà tous accepté, en fait. On n’a qu’une envie, c’est d’y retourner, quoi », a déclaré Guillaume de Tonquédec sur le plateau de TPMP.

Fais pas ci Fais pas ça revient !

Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec, Bruno Salomone et Isabelle Gélinas seront aussi de la partie pour un épisode “réunion” de 90 minutes ! La série s'était arrêtée après neuf ans de diffusion.